Белоруска Остапчук: Лукашенко уже политический труп. Вопрос в том, как его красиво вывезти

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о политической ситуации в своей стране.

«Верю, что это последний срок Лукашенко. Он уже политический труп, вопрос лишь в том, как этот труп красиво вывезти. Вряд ли он полезет ещё на один срок. Если проводить выборы, то действительно честно и открыто. И тогда Лукашенко увидит, что у него рейтинг нулевой, а для него это будет как нож в спину. Так что лучше уйти самому», — приводит слова Остапчук by.tribuna.com.



Надежда также поделилась мнением о шансах Беларуси выступить на Олимпийских играх под национальным флагом, вспомнив уголовное дело, возбуждённое против неоднократного призёра Олимпийских игр по плаванию Александры Герасимени.



«Дам рецепт нашим спортивным чиновникам: не делайте ничего. В таком случае есть шанс, что Беларусь выступит на Олимпиаде под красно-зелёным флагом. Но если будете заниматься такими глупостями, как, например, обвинения Саши Герасимени, тогда шансы увидеть нашу команду на ОИ под нейтральным флагом велики. Знаю, что МОК не хочет влезать в эти политические вопросы, такие решения комитету даются тяжело, но наши чиновники «помогают» своими идиотскими поступками», — сказала Остапчук.