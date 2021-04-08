Сотиева завоевала серебро на ЧЕ по тяжёлой атлетике, Романова — бронзу

Россиянка Яна Сотиева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 76 килограммов. Турнир проходит в Москве.



Яна по сумме двух упражнений набрала 246 кг (112 кг в рывке и 134 кг в толчке). Победу одержала украинская тяжелоатлетка Ирина Деха. Бронзовую награду завоевала ещё одна представительница России Анастасия Романова.



Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Женщины. До 76 кг



1. Ирина Деха (Украина) — 248 (113+135)

2. Яна Сотиева (Россия) — 246 (112+134)

3. Анастасия Романова (Россия) — 243 (111+132).



Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике завершится 11 апреля.

Ранее россиянка Анастасия Анзорова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 64 килограммов.