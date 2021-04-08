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Сотиева завоевала серебро на ЧЕ по тяжёлой атлетике, Романова — бронзу

Сотиева завоевала серебро на ЧЕ по тяжёлой атлетике, Романова — бронзу
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Яна Сотиева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 76 килограммов. Турнир проходит в Москве.

Яна по сумме двух упражнений набрала 246 кг (112 кг в рывке и 134 кг в толчке). Победу одержала украинская тяжелоатлетка Ирина Деха. Бронзовую награду завоевала ещё одна представительница России Анастасия Романова.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва
Женщины. До 76 кг

1. Ирина Деха (Украина) — 248 (113+135)
2. Яна Сотиева (Россия) — 246 (112+134)
3. Анастасия Романова (Россия) — 243 (111+132).

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике завершится 11 апреля.

Ранее россиянка Анастасия Анзорова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 64 килограммов.

Анастасия Анзорова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
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