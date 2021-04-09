Российские кёрлингисты обыграли сборную Шотландии на чемпионате мира в Калгари
Сборная России обыграла Шотландию со счётом 9:2 на чемпионате мира по кёрлингу в Калгари (Канада). На счету российской команды 10 побед и два поражения.
За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Следующий матч россияне проведут 9 апреля против сборной Дании. Это будет последняя игра сборной России на групповом этапе перед плей-офф. Четвертьфиналы намечены на 10 апреля.
Ранее россияне обеспечили себе путёвку в плей-офф и завоевали путёвку на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине.
В олимпийском турнире примут участие десять команд, на текущем чемпионате мира разыгрываются шесть путёвок — на Олимпиаду попадут сборные, вышедшие в плей-офф мирового первенства.
Российские кёрлингисты вышли в плей-офф ЧМ и квалифицировались на Олимпиаду
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