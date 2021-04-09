Юлия Ефимова — о возможном получении гражданства США: почему бы и нет

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова, тренирующаяся в США, ответила на вопрос о возможном получении гражданства этой страны.

«У меня ещё даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Юлия также сказала, не ожидает ли она негативной реакции в России в случае получения гражданства США: «Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт».

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.