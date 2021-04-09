Каролина Севастьянова рассказала, как решилась на откровенную фотосессию для Maxim

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова рассказала, как в 2015 году согласилась на откровенную фотосессию для мужского журнала Maxim.
Фото: https://www.maximonline.ru/
“Я спросила (главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову. — Прим. «Чемпионата»). С её стороны не было такого, что, мол, нет, это ужасно… Всё-таки и Алина Кабаева снималась, и Ирина Чащина. Если это в зоне приличия, не совсем откровенно, то почему бы и нет. Наверное, я бы больше не стала сниматься для обложки Maxim, но тогда это был неплохой опыт в моей жизни.
Я же сама не писала сообщения, мол, возьмите меня на обложку, я хочу к вам в журнал. Мне предложили, а я долго думала — целый год. Размышляла, обсуждала. Тогда было такое время, что я полегче ко всему относилась. Не думала: «У меня, наверное, когда-нибудь будут дети. Что они подумают, когда увидят?». Я подумала: «Почему бы и нет?». Мама отреагировала спокойно. Правда, она сказала, что поедет со мной на съёмку и будет всё контролировать. Как говорится, чтобы мышь не проскочила. Ирина Александровна вроде тоже нормально отнеслась. В итоге совместно было решено, что я пойду на съёмку», — рассказала Севастьянова в интервью YouTube-каналу RGcenter No1.
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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