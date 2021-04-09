Тренер Фесиковой: Настя не умеет плыть на соревнованиях спокойно

Тренер по плаванию Наталья Козлова прокомментировала выступление Анастасии Фесиковой на чемпионате России в Казани и поделилась их олимпийскими планами.
«Когда только собирались ехать в Казань, заявились не только на «сотне» на спине, но и на двухсотметровке, хотя эту дистанцию мы не готовили: травмированное плечо просто не держит силовой гребок. Ну а после того, как Настя стала второй на стометровке и выполнила олимпийский норматив, она сказала мне, что, скорее всего, не сможет проплыть 200 метров. А смысл? Прыгнуть в воду и сойти после первых 100 метров очень не хотелось бы. Поэтому мы решили завершить чемпионат России на хорошей ноте.
Настя очень хорошо по этому поводу объяснила: она не умеет плыть на соревнованиях спокойно. Если приняла решение стартовать, значит, работает на максимуме. 200 метров при таком подходе ей физически не выдержать. Поэтому наш олимпийский план сводится к тому, чтобы проплыть стометровку и оказать команде посильную помощь в комбинированной эстафете», — приводит RT слова Козловой.
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