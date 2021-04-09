Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на ЧЕ-2022 с первого места в группе

Сборная России по мини-футболу досрочно квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2022 года с первого места в группе 2.
В матче пятого тура отборочных соревнований российские футболисты на выезде уверенно обыграли команду Армении со счётом 5:2. В первом тайме дубль оформил Андрей Афанасьев, а Давид Асланян поразил свои ворота. После перерыва команды забили по два мяча. Сначала Асланян исправил свою ошибку, затем Руслан Кудзиев и Антон Соколов довели счёт до разгромного. Но последнее слово осталось за хозяевами площадки – отличился Денис Неведров.
В заключительном матче квалификации сборная России в понедельник, 12 апреля, примет команду Грузии.
Мини-футбол. Чемпионат Европы – 2022. Квалификация
Группа 2. Пятый тур
Армения – Россия – 2:5 (0:3).
Голы: Асланян, 27, Неведров, 39 – Афанасьев, 7, 19, Асланян, 9 (в свои ворота), Кудзиев, 36, Соколов, 38.
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