Морозов и Колесников представят Россию на дистанции 50 м кролем на Играх в Токио

На чемпионате России по плаванию в Казани разыграны последние комплекты медалей и олимпийские лицензии.

Владимир Морозов завоевал золотую медаль в финале на 50 м вольным стилем. Вторую путёвку на Олимпийские игры на этой дистанции получил Климент Колесников. В финале одинаковое время с Колесниковым показал Илья Шевченко, который также получил серебряную медаль, но в полуфинале он был на 0,01 секунды медленнее.

На той же дистанции у женщин с рекордом России первенствовала Мария Каменева, второй стала Арина Суркова. На 800 м кролем отбор на Олимпийские игры прошли Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова, на 1500 м вольным стилем — Александр Егоров и Кирилл Мартынычев, на 100 м баттерфляем – Андрей Минаков и Михаил Вековищев.

На дистанции 200 м на спине чемпионкой России стала Дарья Устинова, не сумевшая выполнить олимпийский норматив «А».

Плавание. Чемпионат России. Казань

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов – 21,41.

2. Климент Колесников и Илья Шевченко – по 22,01.

Баттерфляй. 100 м

1. Андрей Минаков – 51,17.

2. Михаил Вековищев – 51,46.

3. Роман Шевляков – 51,99.

Вольный стиль. 1500 м

1. Александр Егоров – 14.57,72.

2. Кирилл Мартынычев – 15.00,12.

3. Илья Дружинин – 15.05,48.

Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Мария Каменева – 24,20.

2. Арина Суркова – 24,53.

3. Розалия Насретдинова – 24,72.

Вольный стиль. 800 м

1. Анна Егорова – 8.24,35.

2. Анастасия Кирпичникова – 8.24,84.

3. Александра Хайлова – 8.45,87.

Спина. 200 м

1. Дарья Устинова – 2.10,82.

2. Анастасия Кляровская – 2.12,40.

3. Рената Гайнуллина – 2.13,15.