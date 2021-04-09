Морозов и Колесников представят Россию на дистанции 50 м кролем на Играх в Токио

На чемпионате России по плаванию в Казани разыграны последние комплекты медалей и олимпийские лицензии.
Владимир Морозов завоевал золотую медаль в финале на 50 м вольным стилем. Вторую путёвку на Олимпийские игры на этой дистанции получил Климент Колесников. В финале одинаковое время с Колесниковым показал Илья Шевченко, который также получил серебряную медаль, но в полуфинале он был на 0,01 секунды медленнее.
На той же дистанции у женщин с рекордом России первенствовала Мария Каменева, второй стала Арина Суркова. На 800 м кролем отбор на Олимпийские игры прошли Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова, на 1500 м вольным стилем — Александр Егоров и Кирилл Мартынычев, на 100 м баттерфляем – Андрей Минаков и Михаил Вековищев.
На дистанции 200 м на спине чемпионкой России стала Дарья Устинова, не сумевшая выполнить олимпийский норматив «А».
Плавание. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов – 21,41.
2. Климент Колесников и Илья Шевченко – по 22,01.
Баттерфляй. 100 м
1. Андрей Минаков – 51,17.
2. Михаил Вековищев – 51,46.
3. Роман Шевляков – 51,99.
Вольный стиль. 1500 м
1. Александр Егоров – 14.57,72.
2. Кирилл Мартынычев – 15.00,12.
3. Илья Дружинин – 15.05,48.
Женщины. Вольный стиль. 50 м
1. Мария Каменева – 24,20.
2. Арина Суркова – 24,53.
3. Розалия Насретдинова – 24,72.
Вольный стиль. 800 м
1. Анна Егорова – 8.24,35.
2. Анастасия Кирпичникова – 8.24,84.
3. Александра Хайлова – 8.45,87.
Спина. 200 м
1. Дарья Устинова – 2.10,82.
2. Анастасия Кляровская – 2.12,40.
3. Рената Гайнуллина – 2.13,15.
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