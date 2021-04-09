Россияне завоевали два золота на чемпионате Европы по тхэквондо

Российские спортсмены завоевали две золотые медали во второй день чемпионата Европы по тхэквондо, который проходит в Софии (Болгария).

Первое золото сборной России принесла Татьяна Минина. В финале весовой категории до 53 кг она была сильнее турчанки Зелихи Агрис. Для спортсменки, ранее выступавшей под фамилией Кудашова, это третье золото на чемпионатах Европы.

В соревнованиях мужчин чемпионом Европы в категории до 68 кг стал Сармат Цакоев. В финале он был сильнее чемпиона мира 2019 года британца Брэдли Синдена.

Тхэквондо. Чемпионат Европы. София, Болгария

Женщины. До 53 кг

1. Татьяна Минина (Россия).

2. Зелиха Агрис (Турция).

3. Элина Иванова (Болгария) и Лука Патакфалви (Венгрия).

Мужчины. До 68 кг

1. Сармат Цакоев (Россия).

2. Брэдли Синден (Великобритания).

3. Хавьер Перес (Испания) и Константинос Хамалидис (Греция).