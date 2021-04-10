Сборная России по кёрлингу обыграла Данию в заключительном матче группового этапа ЧМ

Сборная России обыграла Данию со счётом 7:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу в Калгари (Канада).
На счету российской команды 11 побед и два поражения, что позволило российской сборной занять 2-е место в группе. Лидер группы – сборная Швеции, на счету которой также 11 побед и 2 поражения, но более лучшие дополнительные показатели.
За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Ранее россияне обеспечили себе путёвку в плей-офф и завоевали путёвку на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекине.
В олимпийском турнире примут участие десять команд, на текущем чемпионате мира разыгрываются шесть путёвок — на Олимпиаду попадут сборные, вышедшие в плей-офф мирового первенства.
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