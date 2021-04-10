«За кого мы вообще болеем?» Пловец Минаков — о фанатах, критикующих российских спортсменов

Российский пловец, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года Андрей Минаков объяснил, почему считает Россию фаворитом на Олимпиаде в Токио (Япония) по плаванию. Андрей также посетовал на некоторых болельщиков, которые не особо верят в успех российских пловцов.



«Откуда уверенность, что сборная России выиграет у сборной США? Прежде всего мне кажется это психологический настрой. С каким настроем мы выйдем на старт, во-многом есть шанс, что по итогу так всё и случится. Если наша сборная команда поверит в то, что американцы точно такие же соперники и обычные люди, как и все остальные, то у нас всё и получится. Я искренне даже не понимаю тех российских фанатов плавания, которые говорят, что наши комментарии слишком заоблачные и нам нужно бы спуститься на Землю. У меня после этого возникает резонный вопрос, за кого мы тут вообще болеем? За американцев или за Россию? Причем есть не только американцы, а ещё и китайцы, которые тоже хорошо плывут. Если верить, то всё под силу. Я вижу, как уровень российского плавания за последние годы сильно вырос, если сравнивать с прошлым.



Надо не бояться, уже нечего нам бояться. Стоит ли говорить о том, что американцы сильные, нам предстоит тяжелая борьба… Зачем эти комплименты сопернику? Лучше сразу всем и вся обозначить свои берега и показать, что сладкой жизни у них на Олимпиаде не будет. А что касается самоуверенности… я к этому достаточно просто отношусь. Всё что мы говорим — это наш настрой, наши мысли и даже если что-то в итоге не получится, то я буду в себе уверен, что выложусь на 200 процентов, а там уже как что будет, поглядим. Не важно кто в какой форме находится сейчас, важно только то, в каком состоянии мы будем уже в день старта в Токио. Не важно кто как плыл последние четыре года», — приводит слова Минакова «Спорт-экспресс».

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