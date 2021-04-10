Тренер «Ростов-Дона» — о поражении от «Вайперса» в ЛЧ: главная проблема — это защита

Главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон прокомментировал поражение своей команды от норвежского «Вайперса» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов — 27:34.



«Недоволен нашей игрой. У нас были проблемы с физикой, со скоростью. Мы неплохо атаковали все 60 минут, но главная проблема — это защита. Надеялись в итоге сократить отставание до 3-4 мячей, но в конце стало семь. Надеемся второй матч сыграть лучше, в том числе в плане физики.



Мы упустили несколько отличных моментов. Как с правого края, так и из зоны линейной. Получили контратаки в ответ. Эта дуэль между нашими игроками и вратарём соперника, и вратарь эту дуэль выиграл.

Почему выпустил в концовке Габисову, несмотря на низкий процент сейвов? Было понятно, что нужно было делать замены вратарей, чтобы улучшить ситуацию. Но не вышло. Это ещё вопрос взаимодействия с защитой. Нас буквально «уничтожили» с краёв. В этом проблема. Мы же делали голевые ситуации, но вратарь соперников их нивелировал», — приводит слова Юханссона пресс-служба «Ростов-Дона».

Участники «Финала четырёх» Лиги чемпионов определяются по сумме двух встреч. Ответный поединок пройдёт в Ростове-на-Дону завтра, 11 апреля.