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Дарья Ахмерова принесла России первое золото домашнего ЧЕ по тяжёлой атлетике

Дарья Ахмерова принесла России первое золото домашнего ЧЕ по тяжёлой атлетике
Другие / Прочие виды спорта 0
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Россиянка Дарья Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг, завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве. По сумме двоеборья Ахмерова подняла 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке).

Второй стала представительница сборной Молдавии Елена Кылчик — 245 кг (107+138). Бронзу завоевала ещё одна россиянка Дарья Рязанова — 240 кг (105 + 135).

Победа Ахмеровой — это первое золото для сборной России на турнире. Также в активе хозяев четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Чемпионат Европы в Москве завершится 11 апреля.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва
Женщины. Весовая категория до 87 кг

1. Дарья Ахмерова (Россия) — 246 (108+134).
2. Елена Кылчик (Молдавия) — 245 (107+138).
3. Дарья Рязанова (Россия) — 240 (105+135).

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