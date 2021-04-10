Дарья Ахмерова принесла России первое золото домашнего ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянка Дарья Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг, завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве. По сумме двоеборья Ахмерова подняла 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке).

Второй стала представительница сборной Молдавии Елена Кылчик — 245 кг (107+138). Бронзу завоевала ещё одна россиянка Дарья Рязанова — 240 кг (105 + 135).

Победа Ахмеровой — это первое золото для сборной России на турнире. Также в активе хозяев четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Чемпионат Европы в Москве завершится 11 апреля.



Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Женщины. Весовая категория до 87 кг

1. Дарья Ахмерова (Россия) — 246 (108+134).

2. Елена Кылчик (Молдавия) — 245 (107+138).

3. Дарья Рязанова (Россия) — 240 (105+135).