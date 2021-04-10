Тренер «Динамо» рассказал, как завоевать три трофея за сезон

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский рассказал, как выиграть три трофея за сезон. Столичная команда завоевала Кубок России, Кубок ЕКВ и выиграла чемпионат страны.
«Это по-настоящему большой день, очень удачный сезон для клуба, для болельщиков «Динамо». Три трофея, и везде «Динамо» стало первым. Это хорошая работа. Все соскучились, были голодными до побед — на фоне этого очень высокая мотивация побеждать. Плюс все ребята достаточно молодые и хотели прогрессировать, прогрессировать и прогрессировать. А если выделить, что удивительно, так это то, что все три чемпионства мы оспаривали у Санкт-Петербурга. Поэтому финальный матч имел определённую интригу. Опять две столицы встречаются, кто победит на этот раз? До последнего это было сложно сказать, Санкт-Петербург сражался за каждое очко, играли достаточно хорошо. Поздравляю клуб, команду и болельщиков с победой», — сказал Брянский после финала чемпионата России.
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