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Сборная Украины лидирует в медальном зачёте ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

Сборная Украины лидирует в медальном зачёте ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0
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Сборная Украины по тяжёлой атлетике лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы, который проходит в Москве.

В активе команды четыре золотые и одна бронзовая медаль.Победы Украине принесли Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Дмитрия Вороновского бронза.

Второе место занимает сборная Болгарии (3-3-1), третье — команда Армении (2-1-3). Российские штангисты благодаря победе Дарьи Ахмеровой в весовой категории до 87 кг вышли на шестое место (1-4-4). Отметим, что восемь из девяти медалей российской команды завоевали женщины.

Медальный зачёт

1. Украина – 5 (4-0-1)
2. Болгария – 7 (3-3-1)
3. Армения – 6 (2-1-3)
4. Румыния – 5 (2-1-2)
5. Турция – 4 (2-0-2)
6. Россия – 9 (1-4-4)
7. Грузия – 3 (1-2-0)
7. Италия – 3 (1-2-0)
9. Великобритания – 2 (1-1-0)
10. Азербайджан – 2 (1-0-1)

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