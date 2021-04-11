Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Украины лидирует в медальном зачёте ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

Сборная Украины по тяжёлой атлетике лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы, который проходит в Москве.

В активе команды четыре золотые и одна бронзовая медаль.Победы Украине принесли Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Дмитрия Вороновского бронза.

Второе место занимает сборная Болгарии (3-3-1), третье — команда Армении (2-1-3). Российские штангисты благодаря победе Дарьи Ахмеровой в весовой категории до 87 кг вышли на шестое место (1-4-4). Отметим, что восемь из девяти медалей российской команды завоевали женщины.

Медальный зачёт

1. Украина – 5 (4-0-1)

2. Болгария – 7 (3-3-1)

3. Армения – 6 (2-1-3)

4. Румыния – 5 (2-1-2)

5. Турция – 4 (2-0-2)

6. Россия – 9 (1-4-4)

7. Грузия – 3 (1-2-0)

7. Италия – 3 (1-2-0)

9. Великобритания – 2 (1-1-0)

10. Азербайджан – 2 (1-0-1)