Сборная Украины лидирует в медальном зачёте ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

Сборная Украины по тяжёлой атлетике лидирует в медальном зачёте чемпионата Европы, который проходит в Москве.
В активе команды четыре золотые и одна бронзовая медаль.Победы Украине принесли Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Дмитрия Вороновского бронза.
Второе место занимает сборная Болгарии (3-3-1), третье — команда Армении (2-1-3). Российские штангисты благодаря победе Дарьи Ахмеровой в весовой категории до 87 кг вышли на шестое место (1-4-4). Отметим, что восемь из девяти медалей российской команды завоевали женщины.
Медальный зачёт
1. Украина – 5 (4-0-1)
2. Болгария – 7 (3-3-1)
3. Армения – 6 (2-1-3)
4. Румыния – 5 (2-1-2)
5. Турция – 4 (2-0-2)
6. Россия – 9 (1-4-4)
7. Грузия – 3 (1-2-0)
7. Италия – 3 (1-2-0)
9. Великобритания – 2 (1-1-0)
10. Азербайджан – 2 (1-0-1)
- 11 апреля 2021
-
01:02
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
21:13
-
19:33
-
18:41
-
18:20
-
11:57
-
11:06
-
01:56
- 9 апреля 2021
-
23:12
-
20:34
-
19:59
-
18:03
-
13:40
-
10:15
-
09:24
-
09:23
-
07:43
- 8 апреля 2021
-
23:08
-
22:11
-
21:42
-
20:31
-
20:06
-
19:53
-
17:12
-
16:42
-
13:07
-
13:04
-
12:57
-
12:19
-
11:58
-
10:09