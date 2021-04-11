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Фото пловчихи Герасимени, выступающей против Лукашенко, сняли со стенда госуниверситета

Фото пловчихи Герасимени, выступающей против Лукашенко, сняли со стенда госуниверситета
Другие / Водные виды спорта 0

В Белорусском государственном экономическом университете со стенда спортивной славы убрали фото чемпионки мира по плаванию, трёхкратного призёра Олимпийских игр Александры Герасимени, выступающей против президента страны Александра Лукашенко.

Фото Герасимени заменили на снимок гребца Андрея Богдановича, бывшего депутата Палаты представителей и почётного гражданина Бобруйска. Ранее он оставил подпись под письмом спортсменов в пользу действующей власти.

Герасименя — двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр, один раз Александра выиграла бронзу на Олимпиаде. Является также чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Из-за политической ситуации в стране спортсменке пришлось уехать из Беларуси в Вильнюс (Литва).

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина
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