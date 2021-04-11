«Ростов-Дон» не сумел выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» не сумели выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче российская команда сыграла вничью с норвежским «Вайперсом» — 23:23. В первой встрече, также состоявшейся накануне в Ростове-на-Дону, хозяйки площадки уступили со счётом 27:34. Оба матча проводились в России из-за действующих в Норвегии ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В ответном матче самой результативной в составе ростовской команды стала разыгрывающая Грас Заади, на счету которой 10 мячей. 4 раза отличилась Юлия Манагарова, 3 – Владлена Бобровникова. Отметим, что в четвертьфинальных матчах не приняли участия травмированные гандболистки сборной России Полина Кузнецова, Анна Вяхирева и Ярослава Фролова.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала

Ответный матч

«Ростов-Дон» (Россия) – «Вайперс» (Норвегия) – 23:23 (11:12).

Первый матч — 27:34.