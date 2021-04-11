«Ростов-Дон» не сумел выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» не сумели выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче российская команда сыграла вничью с норвежским «Вайперсом» — 23:23. В первой встрече, также состоявшейся накануне в Ростове-на-Дону, хозяйки площадки уступили со счётом 27:34. Оба матча проводились в России из-за действующих в Норвегии ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В ответном матче самой результативной в составе ростовской команды стала разыгрывающая Грас Заади, на счету которой 10 мячей. 4 раза отличилась Юлия Манагарова, 3 – Владлена Бобровникова. Отметим, что в четвертьфинальных матчах не приняли участия травмированные гандболистки сборной России Полина Кузнецова, Анна Вяхирева и Ярослава Фролова.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала
Ответный матч
«Ростов-Дон» (Россия) – «Вайперс» (Норвегия) – 23:23 (11:12).
Первый матч — 27:34.
- 11 апреля 2021
-
18:04
-
17:49
-
17:28
-
15:13
-
10:56
-
01:02
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
21:13
-
19:33
-
18:41
-
18:20
-
11:57
-
11:06
-
01:56
- 9 апреля 2021
-
23:12
-
20:34
-
19:59
-
18:03
-
13:40
-
10:15
-
09:24
-
09:23
-
07:43
- 8 апреля 2021
-
23:08
-
22:11
-
21:42
-
20:31
-
20:06
-
19:53
-
17:12
-
16:42
-
13:07