«Это просто фантастика!» Губерниев отреагировал на победу Пракатень на ЧЕ по гребле

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Анна Пракатень, ставшая сегодня чемпионкой Европы по академической гребле, является претенденткой на медаль Олимпийских игр в Токио.
«У нас одиночница Аня Пракатень выиграла чемпионат Европы. Выиграла настолько уверенно, и это абсолютно героическая, фантастическая и небывалая победа, потому что, пожалуй, со времён Иры Федотовой я не помню, чтобы вот так девочка из России — она сама родом из Беларуси, выступает за Питер – настолько мощную греблю показывала в олимпийский сезон. Это просто фантастика, ребята! Аня Пракатень – это невероятная сенсация и просто огромное счастье! Она претендует на олимпийскую медаль совершенно точно. Поздравляю всех гребцов, Анечка, молодец! Восьмёрка женская третье место заняла, поэтому гребля у нас, ребята, есть. Не биатлоном и лыжами едиными», — сказал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
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