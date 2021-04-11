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«Это просто фантастика!» Губерниев отреагировал на победу Пракатень на ЧЕ по гребле

«Это просто фантастика!» Губерниев отреагировал на победу Пракатень на ЧЕ по гребле
Другие / Прочие виды спорта 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Анна Пракатень, ставшая сегодня чемпионкой Европы по академической гребле, является претенденткой на медаль Олимпийских игр в Токио.

«У нас одиночница Аня Пракатень выиграла чемпионат Европы. Выиграла настолько уверенно, и это абсолютно героическая, фантастическая и небывалая победа, потому что, пожалуй, со времён Иры Федотовой я не помню, чтобы вот так девочка из России — она сама родом из Беларуси, выступает за Питер – настолько мощную греблю показывала в олимпийский сезон. Это просто фантастика, ребята! Аня Пракатень – это невероятная сенсация и просто огромное счастье! Она претендует на олимпийскую медаль совершенно точно. Поздравляю всех гребцов, Анечка, молодец! Восьмёрка женская третье место заняла, поэтому гребля у нас, ребята, есть. Не биатлоном и лыжами едиными», — сказал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Анна Пракатень завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле
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