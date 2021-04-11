Гандболистки ЦСКА вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, обыграв «Бухарест»

Гандболистки ЦСКА вышли «Финал четырёх» Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче российская команда обыграла румынский «Бухарест» со счётом 24:19. Победа в ответном поединке позволила ЦСКА не только свести вничью двухматчевое противостояние с румынками (51:51), но и выйти дальше из-за большего количества заброшенных в гостях мячей.
После поражения в первом матче в Румынии (27:32) россиянкам было необходимо ликвидировать отставание в 5 мячей, и они сделали это. Более того, в ходе второго периода армейский клуб вёл с преимуществом в семь мячей (23:16). Лучшим бомбардиром матча стала Кристина Нягу из «Бухареста» — девять заброшенных мячей. В составе москвичек семь раз отличилась Сара Ристовска, шесть мячей на счету Дарьи Дмитриевой.
ЦСКА вышел в «Финал четырёх» в год своего дебюта в главном еврокубке. В квартете сильнейших вместе с ЦСКА сыграют венгерский «Дьёр», французский «Брест» и норвежский «Вайперс». «Финал четырёх» пройдёт в Будапеште 29-30 мая.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала
Ответный матч
ЦСКА (Россия) – «Бухарест» (Румыния) – 24:19 (12:11).
Первый матч – 27:32.
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