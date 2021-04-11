Грузин Лаша Талахадзе установил мировой рекорд на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершился мировым рекордом, который установил в весовой категории свыше 109 кг грузинский спортсмен Лаша Талахадзе, ставший пятикратным чемпионом континента. Также он является олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира.
Талахадзе по сумме упражнений показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету и равнялся 484 кг (220+264). Второе и третье места заняли штангисты из Армении Гор Минасян (464) и Вараздат Лалаян (445).
Россиянин Антоний Савчук стал пятым (418). В рывке он показал пятый результат (190), в толчке — шестой (228).
В весе свыше 87 кг у женщин победила британка Эмили Кемпбелл.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва
Мужчины. Свыше 109 кг
1. Лаша Талахадзе (Грузия) – 485 (222+263).
2. Гор Минасян (Армения) – 464 (216+248).
3. Вараздат Лалаян (Армения) – 445 (205+240).
...5. Антоний Савчук (Россия) – 418 (190+228).
Женщины. Свыше 87 кг
1. Эмили Кемпбелл (Великобритания) – 276 (122+154).
2. Анастасия Лысенко (Украина) – 252 (116+136).
3. Мелике Гюнал (Турция) – 243 (108+135).
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