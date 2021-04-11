Грузин Лаша Талахадзе установил мировой рекорд на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершился мировым рекордом, который установил в весовой категории свыше 109 кг грузинский спортсмен Лаша Талахадзе, ставший пятикратным чемпионом континента. Также он является олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира.

Талахадзе по сумме упражнений показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал грузинскому атлету и равнялся 484 кг (220+264). Второе и третье места заняли штангисты из Армении Гор Минасян (464) и Вараздат Лалаян (445).

Россиянин Антоний Савчук стал пятым (418). В рывке он показал пятый результат (190), в толчке — шестой (228).

В весе свыше 87 кг у женщин победила британка Эмили Кемпбелл.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Мужчины. Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия) – 485 (222+263).

2. Гор Минасян (Армения) – 464 (216+248).

3. Вараздат Лалаян (Армения) – 445 (205+240).

...5. Антоний Савчук (Россия) – 418 (190+228).

Женщины. Свыше 87 кг

1. Эмили Кемпбелл (Великобритания) – 276 (122+154).

2. Анастасия Лысенко (Украина) – 252 (116+136).

3. Мелике Гюнал (Турция) – 243 (108+135).