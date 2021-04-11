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Сборная Украины выиграла медальный зачёт ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве

Сборная Украины выиграла медальный зачёт ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0
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Сборная Украины по тяжёлой атлетике одержала победу в медальном зачёте чемпионата Европы, который завершился в Москве.

В активе команды четыре золотые и одна серебряная и одна бронзовая медаль. Победы Украине принесли Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. Серебро на счету Анастасии Лысенко, бронзу завоевал Дмитрий Вороновский.

Второе место заняла сборная Болгарии (3-3-1), третье — команда Армении (2-2-4).

Российские штангисты завоевали девять медалей – одну золотую и по четыре серебряных и бронзовых. Чемпионкой Европы в весовой категории до 87 кг стала Дарья Ахмерова. Серебряные награды завоевали Кристина Соболь, Светлана Ершова, Ольга Тё и Яна Сотиева, бронзовые — Анастасия Анзорова, Анастасия Романова, Дарья Рязанова и Тимур Наниев. Отметим, что восемь из девяти медалей российской команды завоевали женщины.

Медальный зачёт

1. Украина – 6 (4-1-1)
2. Болгария – 7 (3-3-1)
3. Армения – 8 (2-2-4)
4. Грузия – 4 (2-2-0)
5. Румыния – 5 (2-1-2)
6. Великобритания – 3 (2-1-0)
7. Турция – 5 (2-0-3)
8. Россия – 9 (1-4-4)
9. Италия – 3 (1-2-0)
10. Азербайджан – 2 (1-0-1)

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