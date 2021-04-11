Рекордсмен мира Талахадзе дал совет молодым российским тяжелоатлетам

Чемпион Европы 2021 года по тяжёлой атлетике в весе свыше 109 кг грузин Лаша Талахадзе, установивший на турнире в Москве новый мировой рекорд, рассказал, что очень уважает российских штангистов и готов с ними дружить и соперничать.

«Я очень уважаю российских штангистов. Раньше это была более сильная команда, но сейчас в сборной много молодёжи. Думаю, она постепенно, шаг за шагом будет показывать хорошие результаты. Какой будет мой совет? Тренировки, тренировки и тренировки.

Я сочувствую Алексею Ловчеву, что из-за травмы он не смог принять участие в чемпионате Европы. Я высоко оцениваю его, как и всех других своих соперников. Я всегда готов к дружбе и соперничеству с ними, и пусть победит сильнейший", — приводит слова Талахадзе ТАСС.

Талахадзе стал пятикратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира.