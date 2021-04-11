Рекордсмен мира Талахадзе дал совет молодым российским тяжелоатлетам

Чемпион Европы 2021 года по тяжёлой атлетике в весе свыше 109 кг грузин Лаша Талахадзе, установивший на турнире в Москве новый мировой рекорд, рассказал, что очень уважает российских штангистов и готов с ними дружить и соперничать.
«Я очень уважаю российских штангистов. Раньше это была более сильная команда, но сейчас в сборной много молодёжи. Думаю, она постепенно, шаг за шагом будет показывать хорошие результаты. Какой будет мой совет? Тренировки, тренировки и тренировки.
Я сочувствую Алексею Ловчеву, что из-за травмы он не смог принять участие в чемпионате Европы. Я высоко оцениваю его, как и всех других своих соперников. Я всегда готов к дружбе и соперничеству с ними, и пусть победит сильнейший", — приводит слова Талахадзе ТАСС.
Талахадзе стал пятикратным чемпионом Европы, также он является олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира.
- 11 апреля 2021
-
20:25
-
19:47
-
19:34
-
19:05
-
18:46
-
18:04
-
17:49
-
17:28
-
15:13
-
10:56
-
01:02
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
21:13
-
19:33
-
18:41
-
18:20
-
11:57
-
11:06
-
01:56
- 9 апреля 2021
-
23:12
-
20:34
-
19:59
-
18:03
-
13:40
-
10:15
-
09:24
-
09:23
-
07:43
- 8 апреля 2021
-
23:08
-
22:11
-
21:42
-
20:31