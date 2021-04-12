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Сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира

Сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выиграть матч за третье место на чемпионате мира, который закончился в Калгари (Канада). В матче за бронзовые медали россияне проиграли сборной Швейцарии со счётом 5:6.

Состав мужской сборной России по кёрлингу: Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячёв.

В финале чемпионата мира сборная Швеции победила национальную команду Шотландии со счётом 10:5. Таким образом, шведская команда защитила звание сильнейшей на планете. Что касается сборной России, то она обновила свой лучший результат на чемпионатах мира. До этого лучшим результатом россиян было девятое место, завоёванное на предыдущем мировом первенстве.

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