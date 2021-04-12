12-летний россиянин ударился головой и впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду

12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что состязания проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток мальчик по имени Артемий немного оступился во время прыжка и в итоге ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Спортсмен получил тяжёлые травмы и на скорой помощи был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ. Следственный комитет уже приступил к проверке инцидента.

Также сообщается, что Артемий считается одним из главных дарований казанской спортшколы. К 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования в соответствующей возрастной категории.