12-летний прыгун в воду, впавший в кому, находится в тяжёлом состоянии

12-летний спортсмен из Казани по имени Артемий, который впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжёлом состоянии.
Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь. На данный момент ей снята квартира в непосредственной близости от больницы. Максимально окажем поддержку и верим, что парень пойдёт на поправку», — цитирует чиновника «Р-Спорт».
Состязания проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток Артемий немного оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Спортсмен получил тяжёлые травмы и на скорой помощи был доставлен в детскую больницу. Следственный комитет уже приступил к проверке инцидента.
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