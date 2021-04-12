12-летний прыгун в воду, впавший в кому, находится в тяжёлом состоянии

12-летний спортсмен из Казани по имени Артемий, который впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжёлом состоянии.

Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь. На данный момент ей снята квартира в непосредственной близости от больницы. Максимально окажем поддержку и верим, что парень пойдёт на поправку», — цитирует чиновника «Р-Спорт».

Состязания проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток Артемий немного оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Спортсмен получил тяжёлые травмы и на скорой помощи был доставлен в детскую больницу. Следственный комитет уже приступил к проверке инцидента.