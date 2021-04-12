Юлия Ефимова: я уже давно как красный флаг для всех

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как относится к статусу лидера национальной команды.

«Мне самой хотелось бы спокойствия, проплыть без всяких скандалов, но, к сожалению, я уже давно как красный флаг для всех. Я один из топовых спортсменов, поэтому остальным всегда есть с кем сопоставить. Я уже свыклась со своей ролью. Стараюсь сдерживать эмоции, тренировать это, потому что я очень эмоциональный человек по жизни. А в спорте стараюсь держаться.

Если ты хочешь быть знаменитым, зарабатывать деньги и иметь контракты, то, к сожалению, сейчас в нашем мире без соцсетей ты этого не получишь. Бывало, что я уходила, не хотела ни с кем общаться, полотенцем завешивалась, меня ругали. Говорили, что я спортсменка, выступаю за Россию, это нужно уважать. Фанаты за меня болеют и хотят знать, как я себя чувствую, какой расклад. Я понимаю, что на меня смотрят даже близкие в «Инстаграме», так как некогда им ответить», — рассказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова отобралась на Олимпиаду на дистанции 100 м брассом, но не смогла пройти отбор на 200 м брассом.