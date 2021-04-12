«Не вижу никакой трагедии». Сальников — о непопадании Ефимовой на ОИ на дистанции 200 м

Четырёхкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавании Владимир Сальников прокомментировал результаты чемпионата России на дистанции 200 м брассом среди женщин. Действующая чемпионка мира Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду.

«Юля сама в интервью говорила, что была не совсем готова к этому заплыву. Вышла на старт и приняла решение плыть по настоянию отца. Её форма далека от той, которую она обычно демонстрировала. Но она прошла отбор на стометровке брассом. То, что сейчас она концентрируется на одной дистанции, позволит ей более эффективно отработать последний этап подготовки. Поэтом не вижу никакой трагедии. Просто конкуренция возросла. И это хорошо.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что олимпийские нормативы четко определены. О времени и месте отбора было известно всем и заблаговременно. Как правило, ранее наша федерация принимала более жёсткие нормативы на Олимпиаду, чем было предусмотрено международной федерацией FINA. В этот раз остановились на их нормативах категории А, которые позволяли большому кругу спортсменов попасть на Игры. Кто хотел гарантированно пройти в команду, должен был уложиться в обозначенные секунды. Обидно, что у кого-то не получилось. Но правила есть правила. А вот эти «если бы, а вдруг» — из области спекулятивных рассуждений. Все сильнейшие спортсмены, которые выполнили нормативы, включены в команду. У главного тренера Сергея Чепика есть право на месте комплектовать только эстафетные команды. Тем более эстафеты вольным стилем перестали быть эксклюзивными для кролистов. Например, Климент Колесников плавает успешно и на спине, и вольным стилем», — приводит слова Сальникова «Российская газета».