Двукратный чемпион мира Мартиросян насмерть сбил пешехода в Ереване
В понедельник, 12 апреля, в Ереване произошла авария со смертельным исходом, сообщает Armsport.
Около 22:50 по местному времени 24-летний житель столицы Армении Симон Мартиросян, находясь за рулём своего автомобиля Mercedes, на проспекте Аршакуняц, перед торговым центром «Ереван Молл», сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте.
Мартиросян вызвал скорую помощь и помог доставить пострадавшего в больницу, поехав вместе с врачами, но сбитый им человек скончался по дороге, не приходя в сознание.
Мартиросян – двукратный чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике. Утром того же дня вместе со сборной Армении он вернулся с первенства континента в Москве, где выступил неудачно, не сумев показать результат в толчке.
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