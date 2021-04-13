Чемпиону мира Мартиросяну, который насмерть сбил человека в Ереване, грозит 5 лет тюрьмы

Стали известны подробности дорожного-транспортного происшествия со смертельным исходом, участником которого стал двукратный чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике Симон Мартиросян, информирует News.am. Ранее сообщалось, что Мартиросян насмерть сбил пешехода в Ереване.

Сообщается, что Мартиросян был трезв. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 242 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Спортсмену может грозить лишение свободы на срок не свыше пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок не свыше трёх лет.

Также сообщается, что в непосредственной близости от места трагического ДТП оборудован подземный переход.

