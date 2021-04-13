Президент ФИДЕ Дворкович назвал главных фаворитов турнира претендентов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал шахматистов, которые, по его мнению, имеют наилучшие шансы на победу в турнире претендентов, победитель которого сразится с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Я думаю, что все мыслят примерно одинаково: есть два лидера, которые имеют большие шансы, — Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв, — и есть группа догоняющих — Фабиано Каруана, Аниш Гири, Александр Грищук и Ван Хао. Большинство считают первую пятёрку наиболее вероятными претендентами. Партий между всеми будет много, поэтому каждый из пятёрки имеет хорошие шансы. Но есть два лидера, и у них шансов больше.

Моё сердце, конечно, лежит к российским шахматистам. Но как президент ФИДЕ я абсолютно нейтрален», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

После первого круга у Яна Непомнящего и Максима Вашье-Лаграва по 4,5 очка, у Каруаны, Гири, Грищука и Ван Хао — по 3,5, у Дин Лижэня и Кирилла Алексеенко — по 2,5. Турнир возобновится в Екатеринбурге 19 апреля.