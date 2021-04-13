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«Ну тут Лёва весь в папу». Маргарита Мамун показала фото с сыном

«Ну тут Лёва весь в папу». Маргарита Мамун показала фото с сыном
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с сыном Львом.

«Ну тут Лёва весь в папу!» — подписала фото Мамун.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун

Супругом Маргариты является пловец Александр Сухоруков. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира, четыре победы на первенстве континента и на Универсиаде в Казани. Сухоруков — серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира.

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