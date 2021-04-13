Олимпийский чемпион Мусэрский продолжит играть в Японии

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский продлил соглашение с японским клубом «Сантори Санбёрдз», сообщает «БО Спорт» со ссылкой на агента спортсмена Виктора Иванова.



Мусэрский перешёл в «Сантори» летом 2018 года после 13-ти сезонов в «Белогорье», выкупив свой контракт в Белгороде. В минувшем сезоне 32-летний волейболист стал с «Сантори Санбёрдз» чемпионом Японии, был признан лучшим игроком сезона и лучшим подающим. Кроме того, Дмитрий во всех трёх сезонах в Японии попадал в символическую сборную года.



Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, а также выиграл Кубок мира-2011, чемпионат Европы-2013, Лигу наций-2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах. С «Белогорьем» он выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.

Мусэрский: в России многие вещи не устраивали, я хотел развиваться