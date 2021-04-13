«Чеховские медведи» выиграли в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил немецкий «Рейн-Некар Лёвен» в первом мачте 1/4 финала Лиги Европы – 33:32.
Российский чемпион начал матч с трёх подряд забитых мячей, однако затем позволил «Рейну» забить пять голов подряд. Немецкие гандболисты завершили первый тайм с преимуществом в четыре мяча (19:15). Однако в начале второго «Чеховские медведи» вырвались вперёд и, большую часть тайма ведя в один-два мяча, довели игру до победы. Самым результативным в составе российского клуба стал Александр Котов, забросивший 13 мячей. Семь голов забил Роман Остащенко, пять — Сергей Марк Косоротов.
Ответный матч в Германии состоится 20 апреля. В предыдущем раунде второго по значимости еврокубка «Чеховские медведи» прошли французский «Ним». На той же стадии из борьбы выбыл другой российский клуб — московский ЦСКА, уступив в двух встречах датскому «Гогу».
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