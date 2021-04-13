Олимпийского чемпиона Федоровцева и ещё трёх россиян обвинили в употреблении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство по делу о нарушении антидопинговых правил в отношении четырёх российских гребцов.
В употреблении запрещённых веществ обвиняются члены парной четвёрки мужской сборной России Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев. По данным ITA, употребление допинга ими имело место в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира по академической гребле.
Спортсмены до завершения разбирательства отстранены от участия в соревнованиях, сообщает сайт ITA. Сергей Федоровцев — олимпийский чемпион Игр 2004 года в Афинах и двукратный чемпион Европы – уже признавался виновным в употреблении допинга. В 2019 году его дисквалифицировали на 4 года (начиная с 16 июня 2016 года) за модулятор метаболизма триметазидин.
Михайлевский, Рябцев и Федоровцев вместе с другим гребцом, Павлом Сориным, в 2015 году выиграли чемпионат Европы по академической гребле.
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