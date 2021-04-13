Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Игрок в боулинг выполнил уникальный удар — одной попыткой сбил две крайние кегли

Игрок в боулинг выполнил уникальный удар — одной попыткой сбил две крайние кегли
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Американский игрок в боулинг Энтони Нойер совершил выдающийся удар – сбил две кегли, стоявшие на разных краях кегельбана.

18-летний молодой человек участвовал в турнире US Open и дошёл до полуфинала. Перед седьмым фреймом Нойер отставал на 52 очка, и первый бросок получился неудачным: из десяти кегель упали восемь, на месте остались седьмая и десятая, стоящие на разных краях.

Тем не менее Нойер сумел следующим ударом сбить их обе – правая кегля отлетела в левую. Нойер стал четвёртым игроком в истории, который сбил одним броском седьмую и десятую кегли на ТВ-турнире, сообщает Sports.ru. Однако это не помогло Нойеру пройти дальше по турниру.

Отметим, что комментаторы турнира остались в полном восторге от достижения Нойера: «Боже мой! Дайте мне кислорода и воды на остаток игры. Если вы верите, вы обязательно сделаете это», — восклицали они после успеха игрока.

Видео можно посмотреть в Youtube-аккаунте PBABowling

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021