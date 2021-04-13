Игрок в боулинг выполнил уникальный удар — одной попыткой сбил две крайние кегли

Американский игрок в боулинг Энтони Нойер совершил выдающийся удар – сбил две кегли, стоявшие на разных краях кегельбана.
18-летний молодой человек участвовал в турнире US Open и дошёл до полуфинала. Перед седьмым фреймом Нойер отставал на 52 очка, и первый бросок получился неудачным: из десяти кегель упали восемь, на месте остались седьмая и десятая, стоящие на разных краях.
Тем не менее Нойер сумел следующим ударом сбить их обе – правая кегля отлетела в левую. Нойер стал четвёртым игроком в истории, который сбил одним броском седьмую и десятую кегли на ТВ-турнире, сообщает Sports.ru. Однако это не помогло Нойеру пройти дальше по турниру.
Отметим, что комментаторы турнира остались в полном восторге от достижения Нойера: «Боже мой! Дайте мне кислорода и воды на остаток игры. Если вы верите, вы обязательно сделаете это», — восклицали они после успеха игрока.
Видео можно посмотреть в Youtube-аккаунте PBABowling
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