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Держатели карт «Мир» получат скидку при оплате участия в стартах «Бегового сообщества»

Держатели карт «Мир» получат скидку при оплате участия в стартах «Бегового сообщества»
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Платёжная система «Мир» объявила о начале сотрудничества с «Беговым сообществом» — организатором московского марафона и полумарафона, санкт-петербургского полумарафона «Северная столица» и других стартов.

В рамках подписанного соглашения держатели карт «Мир» смогут получать скидку 10% при оплате участия в мероприятиях «Бегового сообщества».

«Бег — один из самых популярных любительских видов спорта в России, поэтому нам как национальной платёжной системе важно поддерживать тех, кто любит заниматься бегом независимо от уровня — будь то пробежки по утрам в соседнем парке или требующее серьёзной подготовки участие в московском марафоне. Скидка в рамках партнёрства с «Беговым сообществом» — первый подобный проект, в ближайшем будущем мы планируем также представить кэшбэк за покупку беговой экипировки и многое другое», — сообщил Владимир Комлев, генеральный директор платёжной системы «Мир».

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