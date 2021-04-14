Российские спортсмены подали девять запросов в РУСАДА на терапевтические исключения

Девять запросов получило в марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) от отечественных спортсменов на терапевтические исключения (TUE) — использование запрещённых веществ для лечения.



Имена спортсменов не разглашаются. В случае одобрения запроса они смогут определённое время использовать для лечения лекарства, содержащие запрещённые ВАДА вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.



В январе, добавили в агентстве, таких запросов было восемь, в феврале — три. В 2020 году в РУСАДА поступило 67 подобных запросов, в 2019-м — 104.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что прогресс норвежских лыжников связан с использованием TUE, и предложила прописывать TUE в протоколах гонок.