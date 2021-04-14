Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские спортсмены подали девять запросов в РУСАДА на терапевтические исключения

Российские спортсмены подали девять запросов в РУСАДА на терапевтические исключения
Другие 0

Девять запросов получило в марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) от отечественных спортсменов на терапевтические исключения (TUE) — использование запрещённых веществ для лечения.

Имена спортсменов не разглашаются. В случае одобрения запроса они смогут определённое время использовать для лечения лекарства, содержащие запрещённые ВАДА вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

В январе, добавили в агентстве, таких запросов было восемь, в феврале — три. В 2020 году в РУСАДА поступило 67 подобных запросов, в 2019-м — 104.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что прогресс норвежских лыжников связан с использованием TUE, и предложила прописывать TUE в протоколах гонок.

Елена Вяльбе предложила указывать TUE лыжников в протоколах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021