«Исключений для Ефимовой делать не будем». Тренер сборной России — об отборе на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос о Юлии Ефимовой, которая на чемпионате России заняла третье место на 200 м брассом и не попала на Олимпийские игры в этой дисциплине, хотя становилась в ней трёхкратной чемпионкой мира.



«Исключений для Ефимовой делать не будем. Когда в 2019 году мы сделали для неё исключение на чемпионате мира, где Юля выиграла золотую медаль на 200 м, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти более молодую спортсменку — Евгению Чикунову. Победа Юли сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история. Спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал.



Что будем делать, если вдруг Ефимова на чемпионате Европы проплывёт 200 метров брассом с мировым рекордом? Как профессионал я не слишком допускаю, что это может случиться. Чемпионат Европы начнётся уже через четыре недели, и невозможно за оставшийся период времени выстроить подготовку таким образом, чтобы покорился мировой рекорд.



Юля, кстати, обмолвилась в каком-то интервью, что папа уговаривал её тренировать 200 м, а она не хотела. Согласитесь, спортсмен такого уровня просто так не станет отказываться от дистанции, на которой мог бы отбираться на Олимпийские игры. Наверное, Юля знает о себе что-то такое, чего не знаем мы. У неё всегда было больше шансов на 200 м. Но так я считал два года назад», — приводит слова Чепика RT.

«Мне сказали, что рано на пенсию». Нарушат ли ради Ефимовой спортивный принцип? Юлия проиграла отбор на Олимпиаду на коронной дистанции юным конкуренткам. Но открыто говорит о том, что лучше взять её. Во благо страны.