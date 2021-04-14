19 россиян нарушили допинговые правила в марте

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в марте зафиксировали 19 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

Всего за три месяца было отмечено 39 подобных нарушений (12 — в январе, 8 — в феврале), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА. Недоступность спортсмена для допинг-теста может быть приравнена к нарушению антидопинговых правил и может привести к дисквалификации. С неоднократных пропусков внесоревновательных допинг-тестов, в частности, началось дело Данила Лысенко, который был отстранён от соревнований. В марте его дело передали в Спортивный арбитражный суд.



В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м — 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).