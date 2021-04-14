Тренер сборной России по плаванию назвал двух юниоров, способных «выстрелить» на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался о перспективных юных российских пловцах.



«Помимо чемпионки мира и Европы и среди юниоров Евгении Чикуновой, назвал бы Александра Щёголева на мужской дистанции 200 м вольным стилем. Он отобрался в эстафету на Олимпиаду с результатом 1:45.82, хотя реально способен плыть где-то за 1:45.20. Тренирует Сашу его отец, чемпион Европы и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира. Весь рост этого тандема проходил на моих глазах, поэтому я так уверенно об этом говорю.



Ещё появился неожиданный спринтер — Илья Шевченко. В финале чемпионата России он проплыл 50 м вольным стилем за 22.01, показал одно время с Климентом Колесниковым, но в предварительном заплыве результат Колесникова был выше, поэтому он и занял эту дистанцию на Олимпиаде. Я сразу сделал предложение: если Колесников откажется от «полтинника», Шевченко можно смело брать на Олимпиаду. У Колесникова набирается слишком много дистанций. В эстафетах на Климента обрушится просто шквал нагрузки», — приводит слова Чепика RT.