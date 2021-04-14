Олимпийский чемпион Арямнов попросил «дать леща» журналисту, написавшему статью о нём

Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике белорус Андрей Арямнов резко отреагировал на критику в его адрес от одного из изданий.
На чемпионате Европы в Москве Арямнов показал худший результат в карьере на топ-турнирах, заняв 14-е место. Издание «Прессбол» написало: «При собственном весе 119,68 кг Арямнов поднял на турнире всего 375 кг в сумме (5-е место в группе «Б»). Это на 51 кг меньше, чем белорус осилил на ЧМ-2019».
Арямнов в интервью другому СМИ – «Еврорадио» — так прокомментировал оценку его выступления: «Передай автору «Прессбола», что он дурачок. А в следующий раз его встретишь — дай ему леща. Во-первых, журналист ничего не понимает в тяжёлой атлетике. Во-вторых, скоро Олимпиада, а в моём возрасте нельзя готовиться всё время. Я должен готовиться в определённые старты и в определённый момент времени. А так я просто выступаю, набираю очки, готовлюсь к Олимпиаде», — сказал 32-летний тяжелоатлет.
Спортсмен добавил, что его настрой на подготовку не поменялся: «Всё идет по плану. Если у меня получится, то я подготовлюсь. А если не получится, то всё уже, значит, старый я стал. Если я буду слабый, то обязательно уступлю место молодёжи. А если я смогу показать кузькину мать, то я её обязательно покажу».
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03
-
01:00
- 13 апреля 2021
-
22:56
-
21:48
-
21:25
-
21:11
-
20:32
-
18:54
-
17:57
-
16:31
-
15:22
-
14:24
-
13:02
-
10:59
-
00:46
-
00:43
-
00:12
- 12 апреля 2021
-
23:01
-
21:17
-
19:15
-
18:49
-
17:49
-
16:00
-
14:55
-
11:07
-
09:36