12-летний прыгун в воду, который ударился головой о бетонную вышку, вышел из комы

12-летний спортсмен из Казани по имени Артемий, который ударился головой о бетонную вышку в результате неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, вышел из комы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».
Также сообщается, что юный спортсмен до сих пор дезориентирован в пространстве, но ориентируется по себе и по времени. Кроме того, Артемий понимает, о чём с ним разговаривают врачи, и уже может двигать руками и ногами.
Напомним, состязания проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток Артемий немного оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Спортсмен получил тяжёлые травмы и на скорой помощи был доставлен в детскую больницу. Следственный комитет приступил к проверке инцидента.
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