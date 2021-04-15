Российский легкоатлет намерен перейти в бобслей ради попадания на Олимпиаду

Российский бегун Дмитрий Лопин намерен сменить основной вид спорта – перейти из лёгкой атлетики в бобслей.



29-летний Лопин меньше месяца назад впервые попробовал себя в этом зимнем виде спорта, но уже стал чемпионом России в соревнованиях экипажей-четвёрок и серебряным призёром — в экипажах-двойках.



«Я всерьёз рассматриваю возможность окончательного перехода в бобслей. В лёгкой атлетике мне пока ничего светит, да и возраст уже подходит к критическому для спринтера. А если я сейчас приму решение сконцентрироваться только на бобслее и начну работать, то у меня появится реальный шанс отобраться в состав бобслейной команды и выступить как на Олимпиаде в Пекине, так и других международных стартах. Я могу получить то, чего долгие годы был лишён в лёгкой атлетике», — приводит слова Лопина ТАСС.



Действующий легкоатлет ранее выиграл серебро на чемпионате России-2020 в беге на 100 метров. «Когда я бежал там, то даже не мог предположить, что через полгода буду выступать в бобслее и даже добьюсь чего-то в нём. Хотя раньше у меня были мысли попробовать себя в этом виде спорта. Я очень люблю лёгкую атлетику, но долгое отсутствие международных стартов очень давит на всех, нет стимула прогрессировать. А тут мне предложили попробовать разгоняющим, и я согласился. Первый спуск в бобе совершил 17 марта. Мне не было страшно в первый раз, я знал, куда иду, хотя пришлось потерпеть. Перегрузки там серьёзные, поприжимало, хотя я толком даже и не понял ничего. А потом после нескольких тренировок уже более-менее адаптировался».