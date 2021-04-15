Гандболистки, выступившие против Лукашенко, не вызваны в сборную Беларуси на важные матчи

В состав женской сборной Беларуси на отборочный турнир чемпионата мира-2021 не включены три ведущие спортсменки — Карина Ёжикова, Валентина Нестерук и Виктория Шамановская, ранее подписавшие открытое письмо спортсменов против насилия в стране.



В марте спортсменки не были вызваны в команду и на первый раунд квалификации ЧМ-2021. Портал «Быстрый центр», отмечает, что серьёзных травм ни у одной из девушек сейчас нет.



Ёжикова и Нестерук подписали открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Кроме того, вместе с Шамановской в августе они снялись в ролике «Мая мiрная Беларусь», в котором белорусские гандболисты обратились к силовикам.



30-летняя Ёжикова из «Астраханочки» провела за национальную сборную 37 матчей, 27-летняя Шамановская из «Лады» — 45 матчей. Нестерук выступает за польский «Ярослав».

Первый отборочный матч Беларусь проведёт завтра против Черногории.