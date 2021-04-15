Тренер сборной Беларуси объяснил невызов гандболисток, выступивших против Лукашенко

Тренер женской сборной Беларуси по гандболу Александр Сытько пояснил, почему в составе команды на отборочные матчи чемпионата мира-2021 против Черногории отсутствуют три ведущих игрока — Карина Ёжикова, Валентина Нестерук и Виктория Шамановская.



«Карина ещё в ноябре сказала, что приезжать в сборную не будет. Может, у неё есть на то какие-то свои причины. Я не уточнял. С Валей Нестерук я созванивался. Она сказала, что сейчас не на кого оставить ребенка. И добавила, что в следующий раз, если будет возможность это сделать, она постарается приехать и помочь сборной. С Викой Шамановской сейчас я не созванивался, общался перед предыдущим сбором. Разговор закончился тем, что она сослалась на травму. И уточнила, что посмотрит, будет ли возможность приехать в следующий раз.



Я человек аполитичный. Не хочется туда лезть. И я всё прекрасно понимаю. Нельзя оставаться в стороне, когда что-то такое происходит. Но когда-то во время Олимпийских игр даже войны останавливались. Может, от этого и стоит оттолкнуться? Хотя каждый должен поступать так, как ему диктует внутреннее состояние. Гражданская позиция игрока не влияет на то, вызову я его в сборную или нет», — приводит слова Сытько «Гандбол. Быстрый центр».

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