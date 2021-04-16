CAS сократил срок дисквалификации американского чемпиона мира Коулмана

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию дисквалифицированного американского бегуна на спринтерские дистанции Кристиана Коулмана. Изначально Коулмана дисквалифицировали на два года за пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, после апелляции срок сократили до 1,5 года.

Панель CAS при рассмотрении апелляции учла, что допинг-офицер не позвонил спортсмену, что считается стандартной практикой при проведении тестов, но не является обязательным пунктом правил. Таким образом, дисквалификация Коулмана будет действовать до 13 ноября 2021 года.

Коулман — чемпион мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4 x 100 м. Кроме того, он является двукратным серебряным призёром чемпионата мира 2017 года и рекордсменом мира в беге на 60 м.