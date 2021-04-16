Скончался олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков
На 72-м году жизни скончался олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
Новиков занимался дзюдо у легендарного тренера, ветерана войны Ярослава Волощука. Звёздным часом в карьере спортсмена стала Олимпиада-1976 — одна из наиболее успешных для сборной СССР. Золотые медали в Монреале завоевали: Сергей Новиков (свыше 93 кг) и Владимир Невзоров (до 70 кг).
Новиков — двукратный призёр чемпионатов мира, неоднократный победитель и призёр континентального первенства по дзюдо, чемпион Европы по самбо. По окончании карьеры дзюдоиста он остался в спорте. Разработал собственное единоборство — «универсальный бой», возглавлял Федерацию дзюдо Московской области.
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