Российские гандболистки обыграли Турцию в первом матче квалификации ЧМ-2021

В первой стыковой игре квалификации чемпионата мира 2021 года женская сборная России в Аксарае одержала победу над соперницами из Турции со счётом 35:23. Самой результативной в составе российской команды стала Дарья Дмитриева, на счету которой семь мячей. Пять раз отличилась Юлия Манагарова, четыре — Анна Сень.
Повторный матч противостояния пройдёт в Москве во вторник, 20 апреля. Начало в 19:30 мск.
Женский чемпионат мира — 2021 пройдёт в Испании с 1 по 19 декабря. Участие в нём, помимо команды хозяев, уже обеспечили себе Нидерланды как действующий чемпион мира и четыре полуфиналиста Евро-2020 — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания. По итогам европейской квалификации путёвки получат ещё 10 команд.
Сборная России на чемпионате мира 2019 года, проходившем в Японии, заняла третье место, потерпев одно поражение в 10 матчах.
Гандбол. Чемпионат мира — 2021. Квалификация
Первый стыковой матч
Турция — Россия — 23:35 (8:16).
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