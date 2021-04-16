Пострадавший на соревнованиях прыгун в воду из Татарстана идёт на поправку

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что представляющий его регион 12-летний прыгун в воду, который на соревнованиях в Москве получил травму головы в результате удара о конструкцию вышки, вышел из комы и идёт на поправку.
«Да, он уже двигает конечностями, уже что-то говорит, принимает пищу, в общем, идёт на поправку. Операция была очень сложная, надо отдать должное — её проводили одни из лучших специалистов в этой области в столице нашей страны.
Все условия для того, чтобы максимально его реабилитировать, созданы. Сейчас очень много зависит от его сил, от его потенциала.
Мы каждый день переписываемся с его матерью и с лечащим врачом. Максимально оказываем содействие, что в наших силах и компетенциях, потому что парень наш и мы все сделаем возможное для того, чтобы он, по крайней мере, реабилитировался, пришёл в себя", — приводит слова Леонова ТАСС.
Инцидент произошел 10 апреля, спортсмена госпитализировали, он был введён в медикаментозную кому после операции.
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