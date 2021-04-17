Первый этап «Бриллиантовой лиги» перенесли из Марокко в Великобританию

Легкоатлетическая «Бриллиантовая лиги» опубликовала расписание проведения этапов на этот год.
Первый старт крупнейшего коммерческого соревнования в лёгкой атлетике состоится 23 мая – он пройдёт в Гейтсхеде, Великобритания. Ранее планировалось, что этот этап примет Марокко. Теперь североафриканская страна в планах лиги на 2021 год не значится.
Также под вопросом место проведения третьего этапа 10 июня в Италии – он может состояться не в Риме, а во Флоренции.
«Бриллиантовая лига — 2021». Расписание этапов
1. Гейтсхед, Великобритания – 23 мая
2. Доха, Катар – 28 мая
3. Рим/Флоренция, Италия – 10 июня
4. Осло, Норвегия – 1 июля
5. Стокгольм, Швеция – 4 июля
6. Монако – 9 июля
7. Лондон, Великобритания – 13 июля
8. Шанхай, Китай – 14 августа
9. Юджин, США – 21 августа
10. Китай – 22 августа
11. Лозанна, Швейцария – 26 августа
12. Париж, Франция – 28 августа
13. Брюссель, Бельгия – 3 сентября
14. Цюрих, Швейцария – 8-9 сентября
- 17 апреля 2021
-
09:35
- 16 апреля 2021
-
22:47
-
21:45
-
21:23
-
20:24
-
20:06
-
18:14
-
17:41
-
17:29
-
13:32
-
11:55
- 15 апреля 2021
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
17:55
-
17:24
-
17:17
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03
-
01:00
- 13 апреля 2021
-
22:56
-
21:48
-
21:25