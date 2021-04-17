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Первый этап «Бриллиантовой лиги» перенесли из Марокко в Великобританию

Первый этап «Бриллиантовой лиги» перенесли из Марокко в Великобританию
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Легкоатлетическая «Бриллиантовая лиги» опубликовала расписание проведения этапов на этот год.

Первый старт крупнейшего коммерческого соревнования в лёгкой атлетике состоится 23 мая – он пройдёт в Гейтсхеде, Великобритания. Ранее планировалось, что этот этап примет Марокко. Теперь североафриканская страна в планах лиги на 2021 год не значится.

Также под вопросом место проведения третьего этапа 10 июня в Италии – он может состояться не в Риме, а во Флоренции.

«Бриллиантовая лига — 2021». Расписание этапов

1. Гейтсхед, Великобритания – 23 мая
2. Доха, Катар – 28 мая
3. Рим/Флоренция, Италия – 10 июня
4. Осло, Норвегия – 1 июля
5. Стокгольм, Швеция – 4 июля
6. Монако – 9 июля
7. Лондон, Великобритания – 13 июля
8. Шанхай, Китай – 14 августа
9. Юджин, США – 21 августа
10. Китай – 22 августа
11. Лозанна, Швейцария – 26 августа
12. Париж, Франция – 28 августа
13. Брюссель, Бельгия – 3 сентября
14. Цюрих, Швейцария – 8-9 сентября

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