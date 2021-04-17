Первый этап «Бриллиантовой лиги» перенесли из Марокко в Великобританию

Легкоатлетическая «Бриллиантовая лиги» опубликовала расписание проведения этапов на этот год.



Первый старт крупнейшего коммерческого соревнования в лёгкой атлетике состоится 23 мая – он пройдёт в Гейтсхеде, Великобритания. Ранее планировалось, что этот этап примет Марокко. Теперь североафриканская страна в планах лиги на 2021 год не значится.



Также под вопросом место проведения третьего этапа 10 июня в Италии – он может состояться не в Риме, а во Флоренции.



«Бриллиантовая лига — 2021». Расписание этапов

1. Гейтсхед, Великобритания – 23 мая

2. Доха, Катар – 28 мая

3. Рим/Флоренция, Италия – 10 июня

4. Осло, Норвегия – 1 июля

5. Стокгольм, Швеция – 4 июля

6. Монако – 9 июля

7. Лондон, Великобритания – 13 июля

8. Шанхай, Китай – 14 августа

9. Юджин, США – 21 августа

10. Китай – 22 августа

11. Лозанна, Швейцария – 26 августа

12. Париж, Франция – 28 августа

13. Брюссель, Бельгия – 3 сентября

14. Цюрих, Швейцария – 8-9 сентября